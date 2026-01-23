يحدث مرض السكري عندما يعجز الجسم عن إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح، ويؤدي كلا النوعين إلى زيادة نسبة الجلوكوز أو السكر في الدم، لذلك من المهم معرفة بعض العلامات الخفية أو المفاجئة التي تدل على الإصابة بمرض السكري.

ومن أعراض مرض السكري المبكرة رائحة الفم التي تشبه رائحة الفواكه طوال الوقت، وفقا لموقع "هيلث".

وغالبا ما يوصف بأنه يشبه رائحة الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر أو الفاكهة، ويمكن أن يكون أحد العلامات التحذيرية المبكرة لمرض السكري لأنه يشير إلى أن الجسم قد تحول إلى حرق الدهون للحصول على الوقود بدلا من الجلوكوز.

لماذا تعتبر الرائحة الفاكهية علامة على الإصابة بمرض السكري؟

تعد رائحة الفم التي تشبه رائحة الفواكه من أولى علامات مرض السكري وخاصة حالة خطيرة تعرف باسم الحماض الكيتوني السكري.

وغالبا ما ترتبط رائحة الفم التي تشبه رائحة الفواكه بوجود الكيتونات في الجسم.

والكيتونات هي مواد كيميائية تنتج عندما يبدأ الجسم في تكسير الدهون للحصول على الطاقة بدلا من الجلوكوز.

وهذا يحدث عادة عندما تكون مستويات الأنسولين منخفضة للغاية بحيث لا تسمح للجلوكوز بالدخول إلى الخلايا.

ويطلق الأسيتون عبر الرئتين عند الزفير، ويحدث ذلك عندما يعجز الجسم عن استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة بسبب انخفاض مستوى الأنسولين.

يبدأ الجسم حينها بحرق الدهون، منتجا الكيتونات، وهي نواتج ثانوية حمضية.

ويعد تراكم الكيتونات حالة طبية طارئة، لذا تعتبر هذه الرائحة علامة تحذيرية بالغة الأهمية تستدعي زيارة الطبيب.

نصائح تساعد على الوقاية من المضاعفات

-رائحة الفم التي تشبه رائحة الفواكه إلى جانب أعراض أخرى كالعطش الشديد وكثرة التبول والإرهاق أو التشوش الذهني، تستدعي على ضرورة استشارة الطبيب فورا.

-اتباع حمية الكيتو قد يسبب رائحة فواكه في الفم، إلا أنها لدى مرضى السكري تعد علامة خطيرة على دخول الجسم في حالة استقلابية خطيرة.

-تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام.

-شرب كميات كبيرة من الماء.

-اتباع نظام غذائي متنوع غني بالفواكه والخضراوات.

علامات أخرى تدل على ارتفاع مستوى الكيتونات

كثرة التبول عن المعتاد

ألم في البطن

الغثيان والقيء

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم

ضيق التنفس

الارتباك

