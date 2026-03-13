أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، الخميس، فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ووفقا للبيان، وقع الحادث في المجال الجوي للقوات الصديقة خلال عملية "الغضب الملحمي"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

تفاصيل خسارة طائرة أمريكية للتزود بالوقود

وأفادت "سنتكوم"، بأن طائرتين شاركتا في الحادث الجوي، حيث سقطت إحدى الطائرات في غرب العراق بينما هبطت الطائرة الأخرى بسلام.

وأوضح البيان، أن الحادث لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة.

متابعة خسارة طائرة التزود بالوقود الأمريكية

وذكرت "سنتكوم"، أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات مع تطور الوضع، داعية إلى التحلي بالصبر ريثما يتم جمع المزيد من التفاصيل وتوضيح الأمور لعائلات أفراد الخدمة.