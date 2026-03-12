كتب : د ب أ

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الخميس مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيرة قادمة من إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1540 طائرة مسيرة.

وفاة 6 أشخاص وإصابة 131 آخرين في الإمارات

وخلفت هذه الاعتداءات ست حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنجلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية وغيرها.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.