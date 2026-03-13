عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، اجتماعًا مع مسؤولي شركة "فييرم مصر" لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب في مصر.

جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية بالشراكة بين شركة سامكريت المصرية وشركة فييرم البولندية ناقل التكنولوجيا، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع مسؤولي شركة فييرم مصر

استعرض الحضور، خلال الاجتماع، الخطوات التنفيذية الخاصة ببدء تصنيع مكونات صوامع الحبوب محليًا، وخطط نقل التكنولوجيا والتصنيع التدريجي داخل مصر، بما يتيح الوصول إلى نسب تصنيع محلي مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ويسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على استيراد مكونات الصوامع من الخارج.

وأكد وزير التموين، أن مشروع توطين صناعة الصوامع يمثل خطوة استراتيجية مهمة في دعم البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب في مصر، ويأتي استكمالًا لنجاحات المشروع القومي للصوامع الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، وأسهم في تطوير منظومة تخزين القمح والحد من الفاقد وتحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

وأضاف "فاروق"، أن التصنيع المحلي لمكونات الصوامع يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها للتوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وزيادة السعات التخزينية للحبوب، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في توطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الصوامع إلى الكوادر المصرية يعد أحد أهم أهداف المشروع، بما يدعم بناء قاعدة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

ولفت الدكتور شريف فاروق، إلى أن توطين هذه الصناعة يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي من مكونات الصوامع، إلى جانب إمكانية التوسع مستقبلًا في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتخزين وتداول الحبوب.

حضر الاجتماع، من جانب شركة سامكريت، المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كامل الخولي، العضو المنتدب لشركة "فييرم مصر" لتصنيع الصوامع، والمهندس رفقي كامل، عضو مجلس إدارة شركة فييرم مصر.

وحضر من جانب وزارة التموين مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

