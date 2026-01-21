5 فئات ممنوعة من تناول السحلب.. أخصائي تغذية يحذر

السحلب مشروب ساخن يمنح إحساسا سريعا بالدفء والشبع، ويعد مصدرا للطاقة بسبب احتوائه على النشويات، لكن الإفراط في تناوله يسبب الكثير من المشكلات الصحية، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي".

أضرار الإفراط في تناول السحلب

-زيادة الوزن، نظرا لاحتوائه على المزيد من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

-ارتفاع مستويات السكر في الدم.

-الاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ أو الإمساك.

الفئات الممنوعة من السحلب

-مرضى السكري، بسبب تأثيره المباشر على سكر الدم.

-الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات أو حمية الكيتو.

-مرضى القولون العصبي، خصوصا الذين يعانون من زيادة الغازات والانتفاخ.

-مرضى حساسية الحليب.

مرضى الكلى.

ما الكمية المسموح بها؟

من الأفضل تناول كوب صغير مرة واحدة أسبوعيا ويجب تقليل السكر أو الاستغناء عنه تماما، واختيار الحليب قليل الدسم.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب



8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها



أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك



مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب



6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟







