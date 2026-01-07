كشفت الفنانة لقاء سويدان، خلال تقديم برنامجها "لقاء على الهواء"، المُذاع على قناة "الشمس" عن إصابتها بـ"العصب السابع"، المعروف طبيا بشلل الوجه النصفي.

فيما يلي، إليكم أعراض وأسباب هذه الحالة، إضافة إلى طرق العلاج، وفقا لموقع "health".

ما هو العصب السابع؟

العصب السابع أو ما يعرف بشلل الوجه النصفي مسؤول عن التحكم بعضلات الوجه، بالإضافة إلى إفراز الدموع واللعاب.

ويُصاب أي شخص بشلل الوجه النصفي في أي عمر، وغالبا ما يحدث بسبب التهاب وتورم العصب، أحيانا بعد عدوى فيروسية.

يتميز العصب بممر عظمي ضيق في طريقه إلى الوجه، ما يجعل أي التهاب يؤدي إلى ضعف عضلات الجانب المصاب.

في معظم الحالات، يكون شلل الوجه مؤقتا، ويبدأ التحسن خلال أسابيع قليلة، بينما يكتمل الشفاء عادة خلال ستة أشهر، ونادرا ما تستمر بعض الأعراض مدى الحياة.

أعراض العصب السابع

ضعف عضلات الوجه.

تدلي نصف الوجه.

صعوبة في الابتسامة وإغلاق العين.

سيلان اللعاب.

ألم حول منطقة الفك.

شلل في جانب واحد من الوجه.

أسباب العصب السابع

رغم أن السبب غير معروف، يرتبط شلل الوجه النصفي بعدوى فيروسية، منها:

الهربس.

الفيروس الغدي.

الإنفلونزا ب.

النكاف.

عوامل الخطر

هناك مجموعة من العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بالعصب السابع، منها:

السكري.

الحمل وتسمم الحمل.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

علاج العصب السابع

العلاج الطبيعي

يشمل تمارين وتدليك عضلات الوجه، بهدف تخفيف التقلصات وتحسين حركة العضلات.

الجراحة

نادرا ما تُستخدم، وتشمل جراحة تخفيف الضغط على العصب أو جراحة تجميلية لتصحيح عدم تناسق الوجه.

تدليك الوجه

تمارين بسيطة وتدليك تحت إشراف طبيب مختص، أو الوخز بالإبر كعلاج بديل.

