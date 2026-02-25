إعلان

باسل سماقية: الصناعة "إدماني الخاص".. وعملت 17 ساعة يومياً

كتب : داليا الظنيني

08:24 م 25/02/2026

باسل سماقية

كشف باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة شركة "قطونيل"، عن فلسفته الخاصة في عالم المال والأعمال، موضحاً أنه يميل عاطفياً ومهنياً للقب "رجل الصناعة" أكثر من كونه مجرد "رجل أعمال" تقليدي، واصفاً علاقته بالإنتاج بأنها وصلت إلى حد "الإدمان".

وقال سماقية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن شغفه بالعمل كان يدفعه سابقاً لقضاء ما يقرب من 17 ساعة يومياً داخل المصانع والمكاتب.

وأضاف أن خبرته الطويلة علمته أن الإنجاز لا يتوقف على عدد الساعات فقط، بل على جودة تنظيمها؛ حيث أكد أن "إدارة الوقت" هي المحرك الفعلي الذي منحه القدرة على الجمع بين النجاح العملي وبين الاستمتاع بالحياة والاهتمام بالعائلة والمحيطين به.

وفي سياق رده على التساؤلات حول هويته وجنسيته، خاصة بعد حصوله رسمياً على الجنسية المصرية قبل نحو سنوات، قال سماقية: "أنا موجود على أرض مصر منذ 40 عاماً، جئت إليها طالباً في الشهادة الإعدادية، وتلقيت تعليمي في مدرسة سانت فاتيما بمصر الجديدة".

وأشار إلى أن ارتباطه بمصر يتجاوز الأوراق الرسمية، فهو يعتبر نفسه جزءاً أصيلاً من النسيج المصري ، بعد أن قضى فيها أغلب سنوات حياته وبنى فيها إمبراطوريته الصناعية.

باسل سماقية رحلة المليار لميس الحديدي

