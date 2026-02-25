نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص وزوجته من قيام آخرين بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما داخل منزلهما بمحافظة كفر الشيخ.

الداخلية تنهي خلاف الجيرة وتضبط المتهمين

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحريات تبين أنه بتاريخ 22 الجاري، نشبت مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص وزوجته "مصابين بجروح متفرقة بالجسم") وطرف ثان (طالب، و3 سيدات) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب، وتطور الأمر لقيام أحد أفراد الطرف الثاني باستخدام "سلاح أبيض" لإحداث إصابات بالطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أفراد الطرف الثاني، وعُثر بحوزتهم على "السلاح الأبيض" المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات