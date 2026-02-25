لم يعد شبح جيفري إبستين يُطارد بيل جيتس في الخفاء فحسب، بل دفع الملياردير الأمريكي هذه المرة للخروج عن صمته في جلسة "اعترافات صادمة" أمام موظفيه. فبين "الاعتذار المتأخر" عن "خطأ فادح" والاعتراف بـ "علاقات غرامية" مع فتيات روسيات، يبدو أن مؤسس مايكروسوفت قرر أخيرا "تحمل المسؤولية" عن فصول غامضة من حياته الشخصية ارتبطت بالممول الراحل والمجرم الجنسي إبستين.

"خطأ فادح".. جيتس يتحمل المسؤولية

أعلن متحدث باسم "مؤسسة جيتس الخيرية"، أن المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس قرر "تحمل المسؤولية" بشأن علاقاته مع جيفري إبستين، وذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع موظفي مؤسسته؛ حيث أقرّ بأن قضاء الوقت مع إبستين واصطحاب مسؤولي المؤسسة إلى اجتماعات معه كان "خطأ فادحا".

جيتس: لم أرتكب أي فعل غير قانوني

تأتي هذه التصريحات بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" استند لـ "تسجيل صوتي" لتصريحات جيتس، والتي قال فيها: "لم أرتكب أي فعل غير قانوني. ولم أرَ أي شيء غير قانوني"، موضحا أن علاقته بإبستين اقتصرت على مناقشات متعلقة بالأعمال الخيرية، وأنه كان من الخطأ الاجتماع به من الأساس.

علاقات روسية تحت المجهر

ذكرت الصحيفة الأمريكية، أن جيتس اعترف أيضا خلال حديثه للموظفين بأنه كان على "علاقات غرامية بامرأتين روسيتين" عرفهما جيفري إبستين لاحقا، لكنه شدد على أن هاتين المرأتين "لم تكونا من ضحايا" الممول الراحل المتورط في جرائم جنسية، في محاولة منه لتوضيح حدود علاقته بشبكة إبستين.

وثائق "العدل الأمريكية" واتهامات سخيفة

كانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت في يناير 2026 ملايين الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، كشفت عن صلات لشخصيات بارزة بينهم "جيتس"، وتضمنت صورا له مع نساء تم إخفاء وجوههن. كما كشفت مسودة بريد إلكتروني من إبستين عن مزاعم بوجود علاقة خارج إطار الزواج لجيتس، وهي "الاتهامات السخيفة تماما من كاذب معروف" التي نفتها مؤسسة جيتس في بيان رسمي.

انسحاب من قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي"

أدت هذه المنشورات إلى إلغاء بيل جيتس مشاركته في قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" في الهند قبل ساعات من خطابه. وصرّحت مؤسسته أن جيتس لن يلقي كلمته "لضمان تركيز الاهتمام بالكامل على أولويات القمة"، وذلك بعدما كانت المؤسسة قد نفت شائعات غيابه في وقت سابق وأكدت مشاركته.