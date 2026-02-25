أكدت الدكتورة أماليا ناغييفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن الجلد لا يؤدي دورا تجميليا أو وقائيا فحسب، بل يعد مؤشرا بيولوجيا حساسا يعكس كفاءة عمل الأعضاء الداخلية، وعلى رأسها المرارة.

وأوضحت أن المرارة تضطلع بوظيفة محورية في عملية الهضم، لا سيما في استحلاب الدهون وإفراز الصفراء.

وعند حدوث خلل في أدائها، قد تظهر انعكاسات مباشرة على الجلد، أبرزها اليرقان، الناتج عن تراكم مادة البيليروبين في الدم، بحسب موقع health mail.

ويحدث ذلك غالبا في حالات ركود الصفراء أو انسداد القنوات الصفراوية، سواء بسبب حصى المرارة، أو الالتهابات، أو أورام في القنوات الصفراوية أو رأس البنكرياس، أو حتى أورام المرارة نفسها.

وتشير إلى أن جفاف الجلد غير المبرر والحكة قد يكونان من العلامات المبكرة أيضا، إذ يؤدي اضطراب تدفق الصفراء إلى ضعف امتصاص الدهون، وبالتالي نقص الفيتامينات الذائبة فيها، وهي فيتامين A الضروري لصحة الجلد والمناعة، وفيتامين D المهم لصحة العظام وتنظيم الكالسيوم، وفيتامين E المضاد للأكسدة، وفيتامين K المرتبط بتخثر الدم وصحة العظام.

ولفتت ناغييفا إلى أن أي اضطراب في امتصاص هذه الفيتامينات ينعكس سريعا على نضارة الجلد ومرونته، ما يجعل التغيرات الجلدية مؤشرا لا ينبغي تجاهله.

وأكدت ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة اصفرار الجلد أو العينين، أو الحكة المستمرة، أو الجفاف غير المعتاد، لإجراء تقييم طبي شامل واستبعاد الأسباب الصفراوية أو الكبدية.

واختتمت بالتشديد على أن الحفاظ على صحة المرارة يبدأ بنمط حياة متوازن يشمل نظاما غذائيا معتدل الدهون، ونشاطا بدنيا منتظما، والمتابعة الطبية المبكرة عند ظهور أي أعراض، فالبشرة في كثير من الأحيان تكشف ما تخفيه الأعضاء الداخلية.

