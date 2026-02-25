قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة "متفائلة" بالتوصل إلى "حل جيد" من خلال محادثات الخميس النووية المرتقبة مع إيران.

وأكد فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن هدف واشنطن يظل واضحا تماما وهو ضمان ألا تمتلك طهران أي سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، معتبرا أن هذا المطلب يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الأمريكي وحماية الاستقرار العالمي.

وأوضح فانس، أن الرئيس دونالد ترامب يفضل تسوية الأزمة الحالية باستخدام القنوات الدبلوماسية، لكنه لن يتردد في إطلاق العنان للجيش الأمريكي ضد إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي، على أن "معظم الأمريكيين يدركون أنه لا يمكن السماح لأكثر الأنظمة جنونا وسوءا في العالم بامتلاك أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن الجاهزية العسكرية تظل خيارا قائما في حال فشل المسار السياسي المتاح حاليا، لضمان ردع أي طموحات تسليحية نووية.

ومن المقرر أن تنطلق جولة أخرى من المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران يوم غد الخميس في مدينة جنيف السويسرية.

وذكر فانس، أن واشنطن تسعى للتوصل إلى تسوية معقولة تنهي التهديدات، معتبرا أن الأمر في غاية البساطة ويجب على المرشد الأعلى علي خامنئي وكافة أركان نظامه إدراك أن واشنطن لن تتنازل عن مطلبها الأساسي.

وأكد فانس، أن الجلوس على طاولة المفاوضات يهدف لتحقيق نتائج ملموسة تمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية شاملة.

وجدد فانس، تأكيده على رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح المشتركة دون اللجوء للوسائل العسكرية، غير أعاد التذكير بأن من حق ترامب اتخاذ قرار استخدام القوة إذا انسدَّت آفاق الحوار.