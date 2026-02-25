إعلان

مشاجرة وسباب بالشارع في الإسكندرية والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

08:03 م 25/02/2026

المتهمين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر قيام بعض الأشخاص بالتعدي على بعضهم بالسب بأحد الشوارع في محافظة الإسكندرية.

الداخلية تنهي خلاف البضائع وتضبط المتهمين

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبالتحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم (مستأجر لأحد المحال، وأحد الأشخاص ونجله) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة باب شرقي. وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الطرف الثاني بافتراش البضائع أمام محل الأول، مما أدى لتبادل السباب بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة الإسكندرية افتراش البضائع أمام محل

