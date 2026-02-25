إعلان

لمقاومة الأمراض.. كم يحتاج جسمك من البروتين يوميا؟

كتبت- رودينا ضوه:

01:00 م 25/02/2026

البروتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البروتين عنصر أساسي في العمليات الحيوية داخل الجسم؛ فهو يغذي طاقتك، ويساعد على نقل الأكسجين عبر الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، كما يساهم في تكوين الأجسام المضادة التي تحارب العدوى والأمراض، ويحافظ على صحة الخلايا ويساهم في إنتاج خلايا جديدة.

لكن ما الكمية التي يحتاجها جسمك يوميًا من البروتين؟

بحسب موقع WebMD، فإن عدم الحصول على كمية كافية من البروتين قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل تحلل الأنسجة وفقدان الكتلة العضلية.

في المقابل، لا يعني الإفراط في تناوله فائدة أكبر؛ إذ قد يحول الجسم البروتين الزائد إلى دهون مخزنة.

الكمية اليومية الموصى بها

توصي وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بكميات متفاوتة من البروتين حسب الفئة العمرية والجنس.

وتشير الإرشادات إلى أن النساء والفتيات يحتجن عادة إلى كمية أقل من الذكور:

الأطفال أقل من 4 سنوات: 2 إلى 4 أونصات يوميًا

من 4 إلى 8 سنوات: 3 إلى 5½ أونصات

الأولاد من 9 إلى 13 عامًا: 5 إلى 6½ أونصة

الأولاد من 14 إلى 18 عامًا: 5½ إلى 7 أونصات

الرجال من 19 إلى 30 عامًا: 6½ إلى 7 أونصات.

أقرأ أيضًا:

أخطرها السرطان.. 10 أسباب لـ التعرق في الليل

لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف السبب

احذري استخدام صلصة الطماطم بعد إزالة العفن منها.. لهذه الأسباب

أبراج تفقد طاقتها وشغفها فجأة

بمليارات الدولارات.. أكثر 5 عطور مبيعا حول العالم



البروتين فوائد البروتين حصة البروتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
سفرة رمضان

دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
رياضة محلية

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
بشرى تكشف عن مفاجأة بشأن انفصالها عن خالد حميدة
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن مفاجأة بشأن انفصالها عن خالد حميدة
الداخلية تكشف حقيقة منشورات خطف الأطفال وفساد السلع بالعريش
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة منشورات خطف الأطفال وفساد السلع بالعريش
كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة