البروتين عنصر أساسي في العمليات الحيوية داخل الجسم؛ فهو يغذي طاقتك، ويساعد على نقل الأكسجين عبر الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، كما يساهم في تكوين الأجسام المضادة التي تحارب العدوى والأمراض، ويحافظ على صحة الخلايا ويساهم في إنتاج خلايا جديدة.

لكن ما الكمية التي يحتاجها جسمك يوميًا من البروتين؟

بحسب موقع WebMD، فإن عدم الحصول على كمية كافية من البروتين قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل تحلل الأنسجة وفقدان الكتلة العضلية.

في المقابل، لا يعني الإفراط في تناوله فائدة أكبر؛ إذ قد يحول الجسم البروتين الزائد إلى دهون مخزنة.

الكمية اليومية الموصى بها

توصي وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بكميات متفاوتة من البروتين حسب الفئة العمرية والجنس.

وتشير الإرشادات إلى أن النساء والفتيات يحتجن عادة إلى كمية أقل من الذكور:

الأطفال أقل من 4 سنوات: 2 إلى 4 أونصات يوميًا

من 4 إلى 8 سنوات: 3 إلى 5½ أونصات

الأولاد من 9 إلى 13 عامًا: 5 إلى 6½ أونصة

الأولاد من 14 إلى 18 عامًا: 5½ إلى 7 أونصات

الرجال من 19 إلى 30 عامًا: 6½ إلى 7 أونصات.



