كشف زوج الفنانة مي عز الدين معاناتها من أزمة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وأوضح تقرير نشره موقع "ET بالعربي" أن مي تعاني من صديد في معظم المعدة وحول الأمعاء، ما تسبب في التصاقها والضغط على الحوض.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أسباب وأعراض وعلاج صديد المعدة، وفق ما كشف موقع "clevelandclinic".

ما أسباب صديد المعدة؟

يحدث صديد المعدة عند الإصابة بعدوى بكتيرية، وعندما تدخل إلى الجسم، يرسل جهاز المناعة خلايا الدم البيضاء للتخلص من البكتيريا الغازية.

وتسبب هذه العملية التهابا يؤدي إلى موت الأنسجة المجاورة، مما يسبب تكون خراج بخراج في البطن.

ومن الأسباب المرضية الأخرى مرض كرون أو التهاب الرتج أو مرض التهاب الحوض أو الإصابة بعدوى بعد جراحة البطن.

وبدون علاج، يمكن أن يتسبب صديد البطن في حالات خطيرة تهدد الحياة مثل الإنتان وفشل الأعضاء.

ما هي أعراض صديد المعدة؟

ألم شديد ومستمر في الجزء العلوي من البطن أو أسفل الظهر أو الكتف أو الصدر.

الحمى.

فقدان الشهية.

الغثيان.

فقدان الوزن غير المبرر.

ما علاج صديد المعدة؟

يمكن علاج صديد البطن من خلال تناول المضادات الحيوية لمكافحة العدوى أو إجراء تصريف الخراج عن طريق الجلد عن طريق وضع أنبوب تصريف أو قسطرة في الخراج لتصريف الصديد إلى كيس متصل.

ما هي أنواع صديد الأمعاء؟

-الصديد الذي يتكون أسفل الحجاب الحاجز أو الأمعاء أو الحوض أو المعدة.

-الخراجات التي تتكون في الكليتين أو البنكرياس.

-الخراجات التي تتكون داخل الطحال أو الكبد.





