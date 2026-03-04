أكد باحثون من جامعة كوين ماري في لندن، أن أحد الأدوية التي تم تطويرها للتحكم في مستوى السكر في الدم، قد يمكنها عكس تلف القلب الخطير لدى مرضى السكري عبر إعادة تدريب الجهاز المناعي.

فئة جديدة من علاجات القلب

وبحسب موقع qmul، جامعة كوين ماري ، فإن الدراسة المنشورة في مجلة Nature Cardiovascular Research، كشفت عن صلة غير معروفة سابقا بين خلل الجهاز المناعي والتدهور الأيضي في قلوب مرضى السكري، ما يفتح المجال أمام فئة جديدة من علاجات القلب.

ما هو الدواء؟

والدواء AZD1656 الذي طورته شركة أسترازينيكا لم يحقق النتائج المرجوة في التحكم بالسكر، لكنه أثبت قدرة على تحسين عمل الخلايا التائية التنظيمية Treg، التي تساعد على تهدئة الالتهاب وتقليل التندب في القلب، واستعادة وظائف الطاقة الأيضية للقلب.

العلاج حسن وظائف القلب

وأظهرت الدراسة أن العلاج حسن وظائف القلب، وقلل أضرار النوبات القلبية، وعكس تلف عضلة القلب، وهو تطور مهم في علاج اعتلال عضلة القلب السكري، الذي يعد من أخطر مضاعفات داء السكري من النوع الثاني.

وقالت دونيا أكسينتييفيتش، قائدة البحث، إن استهداف الإشارات المناعية الأيضية الشاذة أدى لتحسين اعتلال عضلة القلب السكري، ويفتح آفاقا جديدة لعلاج مئات الملايين من مرضى السكري حول العالم.



