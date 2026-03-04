فوائد البرقوق لا تقتصر على تحسين الهضم فقط، بل تمتد إلى دعم صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات، ما يجعله محل اهتمام الباحثين في مجال أمراض الجهاز الهضمي، بحسب دراسة طبية حديثة.

ووفقا لموقع "لينتا.رو"، قام الباحثون باستخلاص حويصلات نانوية يتراوح حجمها بين 100 و200 نانومتر من أنسجة ثمار البرقوق، واختبروا تأثيرها على نموذج تجريبي لالتهاب القولون الحاد لدى فئران المختبر باستخدام مركب "ديكستران سلفات الصوديوم".

ما تأثير البرقوق على التهاب القولون؟

أظهرت النتائج أن الفئران التي تلقت هذه المركبات لمدة أسبوع شهدت تحسنا ملحوظا، تمثل في:

-استعادة الطول الطبيعي للقولون

-تقليل تلف الأنسجة المبطنة للأمعاء

-تحسن واضح في الأعراض الالتهابية

-ما يشير إلى دور محتمل للبرقوق في تقليل حدة التهاب القولون.



هل يساعد البرقوق في تحسين البكتيريا النافعة بالأمعاء؟

وأوضحت الدراسة أن المركبات المستخلصة من البرقوق ساهمت في إعادة التوازن للبكتيريا المعوية، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة.

هل للبرقوق دور في تقليل الالتهابات؟

بينت النتائج أن هذه الجسيمات ساعدت في خفض مؤشرات الالتهاب وتقليل الإجهاد التأكسدي، كما قللت من النفاذية المعوية، وهي حالة ترتبط بعدد من الأمراض المزمنة.

هل يحمي البرقوق الكبد من مضاعفات الالتهاب؟

رصد الباحثون تأثيرا وقائيا للكبد من التلف المرتبط بالتهاب الأمعاء، في إطار ما يعرف بمحور "الأمعاء – الكبد"، وهو مسار حيوي يلعب دورا مهما في الأمراض الالتهابية.

وأكد العلماء أن الدراسة أجريت على حيوانات التجارب، وبالتالي فإن النتائج تحتاج إلى تجارب سريرية على البشر قبل التوصية باستخدام هذه المركبات لأغراض علاجية، رغم المؤشرات الإيجابية التي تم التوصل إليها.

