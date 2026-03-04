إعلان

أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورًا

كتب : عبدالله محمود

08:35 م 04/03/2026

علم امريكا

دعت سفارة الولايات المتحدة في بغداد المواطنين الأمريكيين في العراق إلى مغادرة البلاد.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، أنها تنصح بشدة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في العراق بالمغادرة حالما تسمح الظروف بذلك.

وشددت السفارة الأمريكية في بغداد على ضرورة مغادرة رعاياها العراق فوراً.

وفي وقت سابق، وكانت دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات؛ بسبب تهديدات أمنية خطيرة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن على الرعايا الأمريكيين في المنطقة المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة.

وشملت الدول التي تطالب واشنطن رعاياها بمغادرتها: مصر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة.

أمريكا إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

