سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة حربية إيرانية في "قلب الأجواء الإيرانية"، وذلك في اليوم الخامس للهجوم المشترك الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل، في تطور عسكري هو الأول من نوعه.



أول اشتباك جوي مباشر



تمثل هذه الواقعة أول اشتباك جوي مباشر بين مقاتلات حربية منذ اندلاع الحرب السبت الماضي. وأوضح البيان العسكري الإسرائيلي: "تم إسقاط طائرة إيرانية من طراز (ياك 130) فوق طهران بواسطة طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز (إف 35)".



حدث تاريخي غائب منذ عقود



تعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما التي تسقط فيها إسرائيل مقاتلة في اشتباك جوي؛ حيث تعود آخر واقعة مشابهة إلى عام 1985، حينما أسقطت طائرة "إف 15" إسرائيلية طائرتين سوريتين فوق لبنان.



ميزان القوى الجوية



تعتبر الطائرة الإيرانية المستهدفة "ياك 130" روسية الصنع، طائرة تدريب متقدمة يمكن استخدامها مهام هجومية، ورغم أنها أكثر تطورا من طرازات "إف 4" و"إف 5" القديمة التي يمتلكها الحرس الثوري، إلا أنها لا تُضاهي التكنولوجيا الفائقة لمقاتلات "إف 35" و"إف 16" الإسرائيلية.



سيطرة جوية محكمة



تشير تقارير استخباراتية إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فرضتا سيطرة جوية كاملة فوق العاصمة طهران منذ بداية العمليات، مما سمح لهما بشن هجمات استباقية وتدمير مقاتلات إيرانية على المدارج قبل إقلاعها، في ظل تفوق تكنولوجي مكنهما من التحليق فوق الأهداف الحساسة دون عوائق.



تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.