"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه من مشاركة منتخب إيران في نهائيات بطولة كأس العالم 2026، عقب التوترات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط.

قال ترامب في تصريحات لموقع "بوليتيكو":"لا أهتم حقاً، أعتقد أن إيران دولة مهزومة للغاية، إنهم بالكاد يواصلون المسير".

مشوار إيران إلى المونديال

وكان المنتخب الإيراني ضمن تأهله إلى النسخة الموسعة من كأس العالم والتي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، إلا أن مكانه في البطولة أصبح محل تدقيق متزايد مع استمرار التوترات الحالية.

موقف إيران من كأس العالم

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن المنتخب يجد صعوبة في التطلع إلى كأس العالم وسط هذه الظروف، مؤكداً:"لا يمكننا التطلع إلى البطولة بأمل".

من جانبه، أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أمله في أن تمثل البطولة فرصة للوحدة، قائلاً:"آمل بشدة أن تكون لحظة سلام، وأن نتمكن من الإسهام في توحيد العالم قليلاً، فالعالم بحاجة ماسة إلى ذلك".

كما أكد جيه تي باتسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، أن الدولة المضيفة لا تزال تدعم مشاركة جميع المنتخبات المتأهلة، بينما يواصل فيفا مراقبة الوضع عن كثب.

ووفقاً للتقارير، كانت إيران المنتخب الوحيد المتأهل الذي غاب عن الاجتماع التخطيطي للمنتخبات المشاركة، وفي حال انسحاب إيران أو تقرر الفيفا عدم السماح لها بالمشاركة، فإن اللوائح تمنح الاتحاد الدولي صلاحية اختيار بديل، عادة من نفس مسار التصفيات أو من بين أعلى المنتخبات تصنيفاً التي أخفقت في التأهل.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإمارات أو العراق مرشحين محتملين لتعويض المقعد الآسيوي.