قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لدائرة مركز شبين الكوم، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الغضب والحزن بين الأهالي خلال الأشهر الماضية.

إحالة للمفتي قبل الحكم

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، قبل أن تحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي واستكمال نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والادعاء.

ثبوت الأدلة

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت التهمة في حق المتهم، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من اعترافات وتحريات وأدلة فنية، لتنتهي إلى معاقبته بأقصى عقوبة مقررة قانونًا.

خلفية الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 يناير الماضي، حين شهدت قرية الراهب جريمة مأساوية، بعدما استدرج المتهم ثلاثة أطفال إلى عقار مهجور داخل القرية، مستغلًا معرفتهم السابقة به، قبل أن يُنهي حياتهم بدافع الانتقام من والد طفلين بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا هم: مكة (6 سنوات)، وعبد الله (5 سنوات)، وشقيقته جنة (3 سنوات)، حيث عُثر على جثامينهم داخل العقار في مشهد صادم خيّم على القرية بأكملها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تكثيف التحريات، وأُحيل إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت بالحكم عليه بالإعدام شنقًا.