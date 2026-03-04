إعلان

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور

كتب : أحمد الباهي

02:04 م 04/03/2026 تعديل في 02:04 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الجاني يصطحب الأطفال لمنزل الإعدام
  • عرض 4 صورة
    الجاني
  • عرض 4 صورة
    المتهم يلحق بالضحايا على دراجة هوائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لدائرة مركز شبين الكوم، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الغضب والحزن بين الأهالي خلال الأشهر الماضية.

إحالة للمفتي قبل الحكم

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، قبل أن تحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي واستكمال نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والادعاء.

ثبوت الأدلة

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت التهمة في حق المتهم، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من اعترافات وتحريات وأدلة فنية، لتنتهي إلى معاقبته بأقصى عقوبة مقررة قانونًا.

خلفية الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 يناير الماضي، حين شهدت قرية الراهب جريمة مأساوية، بعدما استدرج المتهم ثلاثة أطفال إلى عقار مهجور داخل القرية، مستغلًا معرفتهم السابقة به، قبل أن يُنهي حياتهم بدافع الانتقام من والد طفلين بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا هم: مكة (6 سنوات)، وعبد الله (5 سنوات)، وشقيقته جنة (3 سنوات)، حيث عُثر على جثامينهم داخل العقار في مشهد صادم خيّم على القرية بأكملها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تكثيف التحريات، وأُحيل إلى المحاكمة الجنائية التي انتهت بالحكم عليه بالإعدام شنقًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية جنايات شبين الكوم قرية الراهب إعدام شنقا قتل أطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول
أخبار مصر

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
أخبار المحافظات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
أخبار المحافظات

جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة