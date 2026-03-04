حثت هيئة الخدمات الصحية البريطانية الرجال على الذهاب إلى طبيب إذا لاحظوا ثلاث علامات تحذيرية أثناء استخدام المرحاض.

فقد تشير هذه العلامات إلى مرحلة مبكرة من سرطان قاتل قد يستغرق سنوات قبل ظهور أعراضه، وأصدرت الهيئة هذا التنبيه خصيصًا للرجال ذوي البشرة السمراء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والذين يواجهون خطرا أكبر، بحسب صحيفة express البريطانية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) على موقع إكس خلال شهر التوعية بسرطان البروستاتا : "غالبا ما يتطور سرطان البروستاتا ببطء، لذا قد لا تظهر أي أعراض لسنوات عديدة، ولكن من المهم معرفة ما يجب الانتباه إليه، ولكن إذا شعرتَ بشيء غير طبيعي، فلا تنتظر، اتصل بعيادة طبيبك.. التشخيص المبكر قد ينقذ الأرواح".

أعراض سرطان البروستاتا

تشمل 3 أعراض رئيسية قد تتطور ببطء مع مرور الوقت ما يلي:

زيادة الحاجة إلى التبول

الإجهاد أثناء التبول

الشعور بأن المثانة لم تفرغ بالكامل.

ولا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة الإصابة بالسرطان، إذ قد تنجم عن حالات مرضية أخرى، ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل هذه العلامات التحذيرية.

وإذا تم اكتشاف المرض مبكرا، فغالبا ما يمكن الشفاء منه، وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، ويختلف العلاج من مريض لآخر، وقد يشمل العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني أو الجراحة، بالإضافة إلى طرق أخرى.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

وتزداد احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا مع التقدم في السن، حيث تظهر غالبية الحالات بعد سن الخمسين، ويواجه الرجال السود وأولئك الذين تأثر آباؤهم أو إخوتهم بسرطان البروستاتا خطرا متزايدا للتشخيص.

وينصح الرجال الذين يشعرون بالقلق بشأن خطر إصابتهم بسرطان البروستاتا باستشارة طبيب حتى في حالة عدم وجود أعراض.







