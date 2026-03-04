تناول الشوفان في كل وجبة لمدة يومين فقط أحدث تغييرا ملحوظا في مستويات الكوليسترول لدى مشاركين في تجربة سريرية، ما أثار اهتمام الباحثين حول تأثير هذا النظام الغذائي القصير والمكثف على صحة القلب.

ووفقا لموقع ScienceAlert، أظهرت الدراسة أن الالتزام بتناول الشوفان لمدة 48 ساعة خفض الكوليسترول "الضار" "LDL" بنسبة وصلت إلى 10%، واستمر هذا التأثير الإيجابي لمدة 6 أسابيع بعد عودة المشاركين إلى نظامهم الغذائي المعتاد.

كيف خفض الشوفان الكوليسترول؟

وجد الباحثون أن بكتيريا الأمعاء النافعة تلعب دورا حاسما، إذ تقوم بتفكيك الشوفان وإنتاج مركبات خاصة، أبرزها مركبات فينولية مثل حمض الفيروليك، التي تساعد في خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة "LDL"، المرتبط بأمراض القلب.

وأجريت التجربة على 32 شخصا يعانون من متلازمة الأيض، وهي حالة ترتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكر، وتعد مؤشرا خطرا للإصابة بالسكري وأمراض القلب.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:

-المجموعة الأولى تناولت 100 جرام من الشوفان المغلي في الماء ثلاث مرات يوميا لمدة 48 ساعة، مع السماح ببعض الفواكه والخضروات فقط، دون ملح أو سكر.

-المجموعة الثانية اتبعت نظاما غذائيا صحيا منخفض السعرات دون شوفان.

وخضع الجميع لنظام منخفض السعرات لمدة يومين قبل العودة إلى نظامهم المعتاد.

ما هي فوائد تناول الشوفان؟

بعد انتهاء التجربة مباشرة ظهرت فوائد بعد تناوله:

-انخفض الكوليسترول الكلي بنسبة 8% في مجموعة الشوفان

-انخفض الكوليسترول الضار "LDL" بنحو 10%

-فقد المشاركون بعض الوزن

-سجلوا انخفاضا طفيفا في ضغط الدم

وأكدت الدكتورة ماري كريستين سيمون من جامعة بون الألمانية أن انخفاض LDL بنسبة 10% يعد تراجعا كبيرا، حتى وإن لم يصل إلى تأثير الأدوية الحديثة.

وأظهرت تحاليل الدم والبراز أن الشوفان عزز نمو أنواع محددة من بكتيريا الأمعاء، والتي استمرت في إنتاج مركبات مفيدة أثرت إيجابا على استقلاب الكوليسترول، ما يفسر استمرار انخفاض LDL حتى بعد انتهاء النظام الغذائي المكثف.

ويرى الفريق أن تكرار نظام الشوفان المكثف لفترات قصيرة كل عدة أسابيع قد يكون وسيلة بسيطة لدعم مستويات الكوليسترول والوقاية من السكري، لكن الأمر يحتاج إلى دراسات أوسع لتأكيد الفعالية على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

صحتك في رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول لفترة طويلة؟

صحتك في رمضان.. الاستيقاظ المبكر يحمي من مرض عقلي خطير

كيف يؤثر الصيام على مرضى فقر الدم في رمضان؟

أخطر من السرطان.. حسام موافي يحذر من عادة شائعة يفعلها كثيرون

جمال شعبان يحذر من عادة يفعلها أغلب المصريين على وجبة الإفطار