مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة–أسيوط

كتب : محمود عجمي

08:34 م 04/03/2026

انقلاب سيارة ملاكي

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة – أسيوط عند الكيلو 185.


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، ووجود وفيات ومصابين.


انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع كل من: أسماء. ع. ع، 25 عامًا، ومعاذ. م. ع، عام ونصف.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: مروة. ع. ا، 20 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهدير. ف. ع، 25 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى. ومحمد. ع. ع، 31 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

