إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا

كتب : مصراوي

07:50 م 04/03/2026

حرب إيران

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب مع إيران تبلغ أكثر من 9 مليارات شيكل (2.93 مليار دولار أمريكي) أسبوعياً.
وأضافت الوزارة الإسرائيلية في بيان اليوم الأربعاء، أن القيود الحالية من قيادة الجبهة الداخلية، والتي تشمل تحديد التنقل إلى أماكن العمل، وإغلاق المدارس، واستدعاء قوات الاحتياط، تتسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بـ9.4 مليار شيكل أسبوعيا، تبدأ معظمها اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وطلبت الوزارة من قيادة الجبهة الداخلية الانتقال إلى الوضع ، الذي يسمح بنشاط محدود ويكون أقل صرامة على أماكن العمل، وفي هذه الحالة ستتقلص الخسائر الأسبوعية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وأغلقت المدارس في إسرائيل، هذا الأسبوع وتم حظر التجمعات، بينما يُسمح للأنشطة العمالية بالعمل فقط في الخدمات الأساسية، مع عمل معظم الموظفين من المنزل.
وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد تأثر إلى بالحرب على غزة و سجل نمواً بنسبة 3.1% في 2025، وكان من المتوقع أن يتجاوز النمو 5% في 2026 بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر.

حرب إيران هجمات إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران إسرائيل

