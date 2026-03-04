إعلان

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:15 م 04/03/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و97 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

