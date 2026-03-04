سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و97 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.