العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام الرحلات الجوية 72 ساعة إضافية لـ"أسباب أمنية"

كتب : وكالات

08:28 م 04/03/2026

العراق

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، كإجراء احترازي مؤقت.

وأضافت أن القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني والتطورات الإقليمية.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقة.

وكانت سلطة الطيران المدني في العراق قد مدَّدت، أمس الأول الإثنين، تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة، على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

العراق إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران

