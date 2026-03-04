أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، كإجراء احترازي مؤقت.

وأضافت أن القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني والتطورات الإقليمية.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار وفقاً للمستجدات، مع إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقة.

وكانت سلطة الطيران المدني في العراق قد مدَّدت، أمس الأول الإثنين، تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة، على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.