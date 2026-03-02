إعلان

مشروب أحمر يدعم صحة البروستاتا ويقلل مخاطر السرطان لدى الرجال

كتب : آلاء نبيل أحمد

10:30 م 02/03/2026

الكركديه مشروب يعزز صحة الرجل

يعتبر الكركديه من المشروبات الشائعة خاصة خلال شهر في رمضان، حيث يميل إلى تناوله العديد من الرجال نظرا لمذاقه المنعش، ولكن يتساءل البعض عن تأثيره على الصحة.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن الكركديه من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين (المسؤولة عن لونه الأحمر)، والبوليفينولات، وفيتامين "سي".

وتعمل هذه المركبات على تقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يعد أحد العوامل التي تزيد خطر تلف الخلايا والإصابة بالالتهابات؛ لذا فإن تناول الكركديه يساعد على حماية الخلايا من التلف والوقاية من الالتهابات المزمنة.

وأضاف القيعي، أن تناول الرجال لمشروب الكركدية، يعمل على تعزيز صحة الأوعية الدموية، وبالتالي يدعم تدفق الدم إلى الأعضاء بما في ذلك الأعضاء التناسلية وصحة البروستاتا، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ومنها التهاب البروستاتا.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكركدية غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا السرطانية الخبيثة، كما أن الوقاية من الالتهاب المزمن يمكن أن يساهم في خفض عوامل الخطورة، وبالرغم من تلك الفوائد يجب تناوله باعتدال لأنه الإفراط ينتج عنه انخفاض في ضغط الدم.

