عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المرحلة «د» من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول الرسومات الهندسية ونسب التنفيذ الحالية والتصور النهائي للممشى، والذي يتضمن مناطق ترفيهية ومساحات للتنزه وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال ومحال تجارية، مع التركيز على جودة الخامات المستخدمة وتوزيع المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية، إلى جانب مراعاة فروق المناسيب بطول الممشى لضمان تحقيق تجربة حضارية متكاملة للمواطنين.

شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية، والتي تشمل تدبيش جسر النيل وصب البلاطات الخرسانية الأرضية، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تعزيز الجانب الترفيهي والرياضي مع الحفاظ على مجانية الممشى بالكامل، بما يضمن إتاحة النيل لجميع المواطنين وتحقيق رؤية مفتوحة ومباشرة للنهر، وإبراز الوجه الحضاري لمدينة بنها.

تطوير كورنيش القناطر

كما ناقش الاجتماع مخطط تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية بطول 1100 متر، حيث تم استعراض المداخل والمخارج والمطالع والمنازل الخاصة بالمشروع، ووجه المحافظ باستغلال المساحات المتاحة بالشكل الأمثل، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمدينة ودمج الطابع التراثي في التصميم.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن خطة العام المالي الجاري لتحويل الكورنيش إلى منطقة جذب سياحي ومتنفس حضاري جديد، ليكون امتدادًا طبيعيًا لجماليات القناطر العريقة ويعزز مكانتها كإحدى أهم المدن ذات الطابع التاريخي والترفيهي بمحافظة القليوبية.