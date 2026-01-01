دون أدوية.. 5 طرق لخفض الكوليسترول خلال 3 أشهر

كتب- أحمد الضبع:

يعاني كثيرون من ارتفاع الكوليسترول دون أعراض واضحة، ما يجعله خطرا صامتا يهدد صحة القلب.

ويمكن خفض مستوياته بطرق طبيعية وبسيطة، دون الحاجة إلى أدوية، من خلال تغييرات ذكية في نمط الحياة تظهر نتائج ملحوظة خلال فترة قصيرة.

وكشفت الدكتورة كيرستن نورمان، الطبيبة البريطانية والمتخصصة في التغذية وتغيير السلوك الصحي، عن 5 خطوات عملية يمكنها خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بنسبة تصل إلى الثلث، دون اللجوء إلى أدوية "الستاتين"، مؤكدة أن نتائج هذه التغييرات قد تظهر خلال 3 أشهر فقط.

وقالت نورمان، إن ارتفاع الكوليسترول يعد من أخطر المشكلات الصحية الصامتة، إذ يسهم في انسداد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى الخرف، لافتة إلى أن الاعتماد على الدواء وحده لا يكفي في كثير من الحالات، حسبما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت أن الكوليسترول ليس عدوا للجسم بطبيعته، لكنه يصبح خطرا عندما ترتفع مستويات الكوليسترول الضار، مقابل انخفاض الكوليسترول الجيد المسؤول عن تنظيف الشرايين.

وأضافت أن ملايين الأشخاص حول العالم يتناولون أدوية خفض الكوليسترول، لكنها قد تسبب آثارا جانبية لبعض المرضى، كما أن فعاليتها تختلف من شخص لآخر، ما يجعل تغيير نمط الحياة ضرورة لا غنى عنها.

وتتمثل الخطوات الخمس الأساسية في:

1- تبني عقلية واقعية بعيدا عن الحميات القاسية والبحث عن الكمال.

2- إدخال تعديلات غذائية بسيطة ومستدامة، مع التركيز على الألياف والخضروات والحبوب الكاملة.

3- تحسين جودة النوم، لما له من تأثير مباشر على الدهون في الدم.

4- تقليل التوتر والضغط النفسي، الذي يدفع إلى عادات غذائية غير صحية.

5- زيادة النشاط البدني تدريجيا، دون الحاجة لمجهود شاق أو تمارين مرهقة.