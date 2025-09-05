ما الذي يحدث لجسمك عندما تجمع بين أكثر من دواء؟

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول أكثر من دواء في وقت واحد، سواء لعلاج أمراض مزمنة أو لتخفيف أعراض مختلفة، دون إدراك أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية جسيمة تُعرف طبيًا باسم "التداخلات الدوائية".

ما الذي يحدث للجسم عند الجمع بين أكثر من دواء، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

زيادة الآثار الجانبية

بعض الأدوية تتضاعف آثارها السلبية عند تناولها معًا، مثل النعاس أو اضطرابات المعدة.

إلغاء المفعول

قد يُبطل دواء تأثير الآخر، ما يؤدي إلى فشل العلاج.

تسمم دوائي

بعض التركيبات ترفع تركيز الدواء في الدم إلى مستويات خطيرة تهدد الكبد أو الكلى.

الأكثر عرضة للخطر

الأشخاص الذين يتناولون أدوية لمرض السكري، القلب، ضغط الدم، أو مميعات الدم، هم الأكثر عرضة للتداخلات، خاصة مع الأدوية المسكنة أو المكملات الغذائية.

نصيحة الأطباء

لا تتناول دواءين معًا دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

أبلغ طبيبك بجميع الأدوية والمكملات التي تستخدمها بانتظام.

اقرأ النشرة الداخلية جيدًا للتعرف على التحذيرات.

نصائح طبية مهمة

الجمع بين أكثر من دواء قد يكون ضرورة في بعض الحالات الطبية، لكنه سلاح ذو حدين، الإدارة الصحيحة للأدوية تحت إشراف طبي هي السبيل الوحيد للاستفادة من العلاج وتجنب مخاطره.