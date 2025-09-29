ستراتوس يتفشى في أمريكا.. احذر أعراض متحور كورونا الجديد

حذر خبراء الصحة في الولايات المتحدة من تزايد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا تحمل اسم "ستراتوس"، وتنقسم إلى نوعين فرعيين هما XFG وXFG.3.

وتشير التقارير الطبية إلى أن أعراض هذه السلالة تبدو أقل شدة من المتحورات السابقة مثل "دلتا"، حيث تميل إلى التشابه مع أعراض نزلات البرد، ونادرا ما تؤدي إلى مضاعفات رئوية خطيرة أو الحاجة إلى دخول المستشفى.

فيما يلي، إليكم أبرز الأعراض التحذيرية لمتحور كورونا الجديد، وطرق الوقاية، وفقا لصحيفة "independent"، وموقع "health".

أعراض متحور "ستراتوس" الجديد:

الحمى.

التهاب الحلق.

السعال.

احتقان وسيلان الأنف.

التعب العام.

آلام في الجسم.

بحة في الصوت أو "صوت أجش".

وفي المقابل، تميزت سلالة "دلتا"، على سبيل المثال بأعراض أشد مثل فقدان حاستي التذوق والشم، وارتفاع حاد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى التهابات رئوية تتطلب تدخلا طبيا ضروريا.

نصائح وقائية للحد من انتشار "ستراتوس"

شدد الدكتور شارما، أحد أبرز الأطباء المتابعين لتطورات الفيروس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة التي أثبتت فعاليتها خلال جائحة كوفيد-19، وتشمل:

اتباع عادات صحية

يوصي بتغطية الفم عند السعال، وتجنب الأماكن المزدحمة عند الشعور بأي أعراض.

التطعيم

الالتزام بجدول اللقاحات الموصى به من قبل الجهات الصحية لتقليل خطر الإصابة أو تطور الأعراض.

ارتداء الكمامات

من الضروري ارتداء الكمامة خاصة في وسائل النقل والأماكن المغلقة، بلإضافة إلى المواظبة على غسل اليدين أو استخدام المعقمات.

