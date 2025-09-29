كيف يساعد عصير الشمندر على خفض ضغط الدم لدى كبار السن؟

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "علم الأحياء الجذري الحر والطب" أن استهلاك عصير الشمندر يرتبط بانخفاض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك عبر تأثيره على تركيبة البكتيريا الفموية.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت على ثلاث مراحل تجريبية متتابعة، أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات مرتين يوميا على مدار أسبوعين ساهم في تحسين ضغط الدم.

وشملت الدراسة فترات فاصلة لمدة أسبوعين بين كل تجربة، مع استبعاد المشاركين الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية أو أيضية، بالإضافة إلى المدخنين والأشخاص الذين تناولوا مضادات حيوية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لموقع "Prevention".

وأكدت الطبيبة وأخصائية التغذية الدكتورة بادما شينوي، من مؤسسة مانهاتن كارديولوجي، أن نتائج الدراسة تشير إلى دور البكتيريا الفموية في تعديل ضغط الدم، حيث ساعد عصير الشمندر في تعديل الميكروبيوم الفموي، ما يعزز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساهم في توسيع الأوعية الدموية.

وأشارت إليزابيث أدريان، أخصائية التغذية ومديرة قسم التغذية في "ساكارا لايف"، إلى أن العصير قلل من بعض أنواع البكتيريا مثل "بريفوتيلا"، وزاد من بكتيريا "النيسرية" و"الروثيا"، القادرة على تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يعزز صحة القلب ويخفض ضغط الدم.

النترات موجودة بشكل طبيعي في الخضراوات مثل الشمندر والخضراوات الورقية، وتتحول بفعل البكتيريا الفموية إلى أكسيد النيتريك، الذي يسهم في تحسين تدفق الدم وصحة القلب.

كما أنها تدخل ضمن مكونات بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، لكن تناول عصير الشمندر يجب أن يكون جزءا من نمط حياة صحي يشمل نظاما غذائيا متوازنا، تقليل الصوديوم، وممارسة الرياضة بانتظام.

