حقيقة تعليق امتحانات نصف العام 2026 غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : أحمد الجندي

12:15 ص 13/01/2026

امتحانات

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً خلال الساعات الماضية عن تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدًا، على خلفية العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية، ما أثار حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أنه لم تصدر أي قرارات أو تعليمات رسمية من الوزارة بشأن تعليق امتحانات نصف العام 2026 غدًا بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر أن المتبع في مثل هذه الحالات هو ترك قرار تعليق الدراسة أو الامتحانات للمحافظين، كلٌ حسب طبيعة وظروف الطقس داخل محافظته، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وشدد المصدر على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أو بيانات المحافظات عبر القنوات المعتمدة.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قررت تأجيل امتحانات صفوف النقل المقررة غدًا الثلاثاء الموافق 13 يناير لمدة ساعة واحدة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب.

وأكدت المحافظة أن قرار التأجيل يشمل جميع المراحل الدراسية، سواء الفترة الصباحية أو المسائية، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

امتحانات امتحانات نصف العام سوء الأحوال الجوية

