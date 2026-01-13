إعلان

السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة

كتب : عمرو صالح

12:17 ص 13/01/2026

السيد القصير، وزير الزراعة السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، خلال لقائه على هامش الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، أن المجلس الجديد يتميز بتنوع ممثليه من المستقلين وجميع الأحزاب الموالية والمعارضة، مما يعكس صورة جديدة تتوافق مع توجهات الجمهورية الجديدة.

وأضاف في لقاء خاص مع كريم صبري مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التشكيل المتنوع سيمكن المجلس من تقديم نموذج مختلف وفاعل يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار السيد القصير إلى أن حزب الجبهة الوطنية يولي اهتمامًا واسعًا بعدة ملفات رئيسية تمس المواطنين بشكل مباشر، منها الإسكان والزراعة والإدارة المحلية والتعليم والصحة.

وأوضح أن الحزب يحرص على الاستفادة من الكوادر البرلمانية الموجودة في المجلس لتحقيق فرق ملموس، والعمل على معالجة القضايا الملحة للمواطنين من خلال التشريعات والإجراءات والسياسات التي تخدم مصالحهم.

وشدد السيد القصير على أهمية الانخراط المباشر مع المواطنين وفهم مشاكلهم وتطلعاتهم، مؤكداً أن توجيهات حزب الجبهة تهدف إلى نقل مطالبهم إلى البرلمان بشكل منظم وفعال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيد القصير مجلس النواب حزب الجبهة الوطنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف
أخبار العقارات

صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف
خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
أخبار مصر

خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية على هذه المناطق
عمرو أديب: آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء
أخبار مصر

عمرو أديب: آن الأوان للبرلمان أن يمارس صلاحياته في محاسبة وعزل الوزراء
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد