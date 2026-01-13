أكد النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، خلال لقائه على هامش الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، أن المجلس الجديد يتميز بتنوع ممثليه من المستقلين وجميع الأحزاب الموالية والمعارضة، مما يعكس صورة جديدة تتوافق مع توجهات الجمهورية الجديدة.

وأضاف في لقاء خاص مع كريم صبري مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التشكيل المتنوع سيمكن المجلس من تقديم نموذج مختلف وفاعل يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار السيد القصير إلى أن حزب الجبهة الوطنية يولي اهتمامًا واسعًا بعدة ملفات رئيسية تمس المواطنين بشكل مباشر، منها الإسكان والزراعة والإدارة المحلية والتعليم والصحة.

وأوضح أن الحزب يحرص على الاستفادة من الكوادر البرلمانية الموجودة في المجلس لتحقيق فرق ملموس، والعمل على معالجة القضايا الملحة للمواطنين من خلال التشريعات والإجراءات والسياسات التي تخدم مصالحهم.

وشدد السيد القصير على أهمية الانخراط المباشر مع المواطنين وفهم مشاكلهم وتطلعاتهم، مؤكداً أن توجيهات حزب الجبهة تهدف إلى نقل مطالبهم إلى البرلمان بشكل منظم وفعال.