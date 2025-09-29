4 أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن الذاكرة

تؤدي التغذية دورا حيويا في دعم صحة الدماغ وتعزيز قدراته الإدراكية، وهناك العديد من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في تحسين الذاكرة وتركيز الذهن، وفقا لموقع "health".

البيض

مصدرا غنيا بفيتامين د، الذي يساعد على تعزيز المهارات الإدراكية، ويؤدي نقص مستوياته إلى ضعف القدرات الذهنية، لذا من الضروري الحفاظ على مستوياته في الجسم.

كما يحتوي صفار البيض على عناصر غذائية مفيدة للدماغ، كما أنه يمنح شعورا بالشبع لفترات طويلة.

اللوز

يُعرف بفوائده العديدة في تحسين الذاكرة وصحة الدماغ، ويحتوي على فيتامين هـ، وهو فيتامين أساسي لوظائف الدماغ.

الأفوكادو

مصدرا غنيا بالدهون غير المشبعة الصحية، التي تدعم صحة الدماغ وتساعد على خفض ضغط الدم، ما يقي من التلف الإدراكي، كما يحتوي على عناصر غذائية أخرى مهمة.

الكركم

مركب الكركمين، المسؤول عن اللون الذهبي للكركم، يعزز الذاكرة وصحة الدماغ، ويحسن الحالة المزاجية.

