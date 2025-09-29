ما خطورة نقص السوائل في الجسم؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن نقص السوائل في الجسم قد يسبب مشكلة صحية خطيرة.

ووجد الباحثون أن عدم الحصول على كميات كافية من السوائل قد يؤثر على استجابة الجسم الهرمونية للتوتر.

وقام الباحثون بمراقبة دقيقة للنظام الغذائي وكمية الماء التي يستهلكها 32 متطوع، حيث قسم المشاركون إلى مجموعتين: الأولى كان استهلاك أفرادها للماء يبلغ حوالي 1.3 لتر يوميا، بينما تجاوزت كمية الماء اليومية في المجموعة الثانية 4 لترات.

وأظهرت الدراسة أن مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) كانت أعلى بشكل ملحوظ لدى أفراد المجموعة الأولى مقارنة بأفراد المجموعة الثانية، ما يشير إلى تأثير شرب كميات أكبر من الماء في خفض مستويات التوتر، وفقا لـ "لينتارو".

وأشالر الباحثون أن قلة السوائل والتي يمكن ملاحظتها من خلال لون البول الداكن، تؤثر على الغدد الصماء وتزيد المخاطر الصحية على المدى الطويل،

لكن شرب الماء بانتظام يمكن أن يخفف من استجابة الجسم للتوتر.

