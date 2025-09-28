دراسة تكشف فوائد المانجو لمرضى السكري

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة جورج ميسون أن تناول المانجو يوميا قد يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل دهون الجسم لدى المصابين بمقدمات السكري، وذلك بالرغم من احتوائها على كمية سكر كبيرة.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا المانجو يوميا (تحتوي على 32 جرام من السكر) أظهروا تحسنا ملحوظا في التحكم بمستوى الجلوكوز وزيادة حساسية الإنسولين وانخفاضا في دهون الجسم، مقارنة بمجموعة ثانية تناولت ألواح غرانولا منخفضة السكر (11 جرام فقط)، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وأشارت الدراسة أن الهدف الحقيقي ليس فقط في خفض استهلاك السكر، بل في دمج الفواكه الكاملة ضمن الحمية الغذائية كأحد الأساليب الوقائية العملية ضد مرض السكري.

وأيضا تأتي السكريات الطبيعية في المانجو مصحوبة بـ الألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية، وهي التي تضمن تقديم فوائد صحية إضافية.

وتعد هذه الدراسة مهمة لأنها أول تجربة تثبت فوائد المانجو الأيضية لمرضى مقدمات السكري.

وتنصح الدراسة المصابين بمقدمات السكري بالتركيز على جودة الطعام الكامل بدلا من مجرد محتواه من السكر.

اقرأ أيضا:

7 أخطاء ابتعد عنها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. أبرزها تجنب السوائل

بتحب الشطة والأطعمة الحارة؟ هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها يوميًا

نملة تحول حياة سيدة إلى جحيم.. وطبيب عيون ينهي معاناتها بعد 3 أيام

ما أسباب وأعراض تشنجات الساق الليلية؟

لن تتوقع.. هذا ما استخرجه أطباء من معدة شابة تركية (صور)