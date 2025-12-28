أول رد من الزمالك على فسخ عقد محمود بنتايج للمرة الثانية

قرار من إدارة الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات

ردت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فسخ التعاقد مع المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الكروي بالقلعة البيضاء.

وأكدت الإدارة استناداً إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن اللاعب المغربي محمود بنتايج ما زال مقيداً بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، ولا يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني أو التعاقدي داخل النادي.

وأوضح الزمالك أن عقد اللاعب ساري بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027-2028، ليظل ضمن عناصر القلعة البيضاء وفقاً لما هو مسجل في سجلات "فيفا".

وفي هذا الإطار، أشار النادي إلى أنه خاطب محمود بنتايج رسمياً مطالباً إياه بالانتظام في تدريبات الفريق، عقب تغيبه دون الحصول على إذن مسبق، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي، مع تطبيق لائحة الفريق بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.