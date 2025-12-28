مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

أول رد من الزمالك على فسخ عقد محمود بنتايج للمرة الثانية

كتب - نهى خورشيد

07:51 م 28/12/2025
ردت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فسخ التعاقد مع المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الكروي بالقلعة البيضاء.

وأكدت الإدارة استناداً إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن اللاعب المغربي محمود بنتايج ما زال مقيداً بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، ولا يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني أو التعاقدي داخل النادي.

وأوضح الزمالك أن عقد اللاعب ساري بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027-2028، ليظل ضمن عناصر القلعة البيضاء وفقاً لما هو مسجل في سجلات "فيفا".

وفي هذا الإطار، أشار النادي إلى أنه خاطب محمود بنتايج رسمياً مطالباً إياه بالانتظام في تدريبات الفريق، عقب تغيبه دون الحصول على إذن مسبق، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي، مع تطبيق لائحة الفريق بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

محمود بنتايك نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك أحمد عبد لرؤوف

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

