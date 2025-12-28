(فلوريدا)-(أ ب)

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد في محاولة لإتمام اتفاق سلام ينهي ما يقارب أربع سنوات من الحرب التي اندلعت نتيجة غزو موسكو لأوكرانيا. وقد كثفت روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى في الأيام التي سبقت الاجتماع.

وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد قبيل الاجتماع. وكتب على منصة "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس بوتين". وأكد الكرملين المكالمة دون الإفصاح عن تفاصيل.

ويعقد الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي في مار-آ-لاجو، النادي الخاص بترامب في بالم بيتش، حيث يقضي الرئيس الأمريكي عطلة نهاية العام. ووصل زيلينسكي إلى ميامي اليوم الأحد، وقال إن الاجتماع في وقت مبكر من بعد الظهر سيتركز على مناقشة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، مضيفا أنه سيثير موضوع القضايا الإقليمية مع استمرار الخلاف الشديد بين موسكو وكييف حول مصير منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.