5 أعراض خفية لمرض باركنسون.. احذرها

قد تكون أعراض مرض باركنسون غامضة وخفية في المراحل المبكرة، لذا يجب الذهاب إلى الطبيب فورا بعد ملاحظة أي علامات جديدة تظهر على المريض.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز أعراض مرض باركنسون، وفق ما كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

الألم

يمكن أن يتخذ هذا الألم أشكالا متنوعة بناء على مصدره، فقد يشمل ألم عضلي هيكلي يؤثر على العظام والعضلات والأربطة والأوتار والأعصاب؛ وألم عصبي ناتج عن تلف الأعصاب وألم يسبب تشنجات أو تقلصات عضلية مستمرة وألم مركزي، عندما لا تعمل المسارات التي تتحكم في الإحساس والألم في الدماغ وجذع الدماغ والحبل الشوكي بشكل صحيح.

القلق

قد تؤدي مشاعر القلق المستمر إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي"، كما أن اليقظة والتأمل وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في إدارة القلق.

مشكلات التوازن

عادة ما يرتبط مرض باركنسون بـ صعوبة الحركة، ومن مظاهر ذلك ظهور عدم استقرار في وضعية الجسم وتحديات في التوازن.

وقد تظهر أعراض مثل اختلال التوازن والميل إلى السقوط كجزء من مشكلات المشي المصاحبة للمرض، وهي عادة ما تتطور في مراحله المتقدمة.

التيبس

يعاني مرضى باركنسون بشكل متكرر من تيبس في الأطراف، وقد يظهر هذا التيبس في جانب واحد أو كلا جانبي الجسم، مما يقلل بشكل ملحوظ من نطاق حركتهم.

فقدان حاسة الشم

غالباً ما يكون ضعف حاسة الشم علامة مُبكرة على الإصابة بمرض باركنسون، ويحدث ذلك قبل سنوات أو حتى عقود من تشخيص المرض.

