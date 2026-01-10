إجلاء قوات قسد من الشيخ مقصود.. تضارب في الروايات واستمرار الاشتباكات

بدأت السلطات السورية في نقل مقاتلين أكراد من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب نحو مناطق الإدارة الذاتية، مساء السبت، بالتزامن مع إعلان الجيش وقف عملياته العسكرية في خطوة نفتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جملة وتفصيلا، مؤكدة تواصل المعارك العنيفة.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري نقل مقاتلين من "قسد" أعلنوا استسلامهم في "مشفى ياسين" بالحافلات إلى مدينة الطبقة بإشراف وزارة الداخلية، وذلك بعيد إعلان الجيش "وقف جميع العمليات العسكرية" واستعداده لترحيل المقاتلين المتحصنين وسحب أسلحتهم، بعد اشتباكات اندلعت الثلاثاء الماضي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

حافلات تنقل عناصر قسد و PKK من الشيخ مقصود نحو شرق الفرات#مراسلو_سكاي #سوريا#حلب pic.twitter.com/MAYT7Y9mVQ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 10, 2026

ونفت القوات الكردية من جهتها سيطرة القوات الحكومية على حي الشيخ مقصود أو وقف العمليات، وقالت في بيان رسمي إن إعلان وزارة الدفاع السورية هو "محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام"، مؤكدة أن قواتها ما زالت تتصدى لـ "هجوم عنيف".

وكتبت قسد في بيان عبر قناتها على "تيليجرام" "في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، ينقل إعلام فصائل حكومة دمشق وتوابعها صورا لحافلات تقوم بتهجير المدنيين من حي الشيخ مقصود تحت القصف المدفعي الوحشي الذي تعرض له الحي على مدار خمسة أيام، ويدّعي زورا أنهم من مقاتلينا".

وأكدت قسد أن "هذه المزاعم كاذبة بالكامل، وأن الصور المنشورة تظهر مدنيين تم تهجيرهم قسرا وهم ضحايا العدوان المباشر لتلك الفصائل، إضافة إلى شبان مدنيين تم اختطافهم ونقلهم إلى جهة مجهولة على يد هذه الفصائل"

في الوقت نفسه نشرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مقاطع فيديو على إكس" تقول إنها لعمليات نقل عائلات مدنيين احتجزتهم قوات "قسد" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

محافظة حلب تؤمن خروج أهالي حي الشيخ مقصود ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت.#سوريا #حلب pic.twitter.com/h6vrhrgjtN — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 10, 2026

وتسببت المعارك في نزوح 155 ألف شخص من الحيين وفقا لمحافظ حلب، حيث افترشت عائلات الأرض عند مدخل الحي بعد إخراجها برفقة القوات الأمنية استعدادا لنقلها إلى مراكز إيواء.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد" منذ توقيع اتفاق في مارس الماضي، كان ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.