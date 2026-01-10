إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية

كتبت- ميريت نادي:

09:30 م 10/01/2026

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، في التعاملات المسائية السبت 10-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4026 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5177 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6040 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6902 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 48320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214652 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 345100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4509 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار