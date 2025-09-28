3 أطعمة يومية تساعد على الشعور بالسعادة والرضا

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة أن الطعام الذي يتناوله الإنسان قد يؤثر المشاعر الإيجابية ومستوى الرضا عن الحياة لدى الإنسان.

وأوضحت الدراسة إن البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين يتناولون كميات أكبر من الأسماك الفواكه والخضروات والدهون الصحية قد يشعرون بالسعادة والرضا عن الحياة.

وتناولت الدراسة أثر النظام الغذائي على ثلاثة جوانب من المشاعر الإيجابية، وتشمل: الإحساس بالمعنى والهدف والنمو الشخصي والسعادة والمتعة اللحظية.

والرضا العام عن الحياة.

واعتمد الباحثون على بيانات الدراسة للشيخوخة في إنجلترا (2018–2019)، وشملت 3,103 مشاركين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

وأظهرت النتائج أن المشاركين تناولوا في المتوسط حصتين فقط من الفواكه والخضروات يومياً، أي أقل من التوصية الصحية بخمس حصص، فيما امتنع أكثر من نصفهم عن تناول الأسماك طوال فترة الدراسة.

وارتبط استهلاك الأسماك بمستويات أعلى من السعادة حتى بعد استبعاد أثر الاكتئاب، بينما أظهرت الفواكه والخضروات ارتباطاً قوياً بالرفاهية المرتبطة بالمعنى والنمو الشخصي. أما الدهون غير المشبعة (الموجودة في المكسرات والبذور والأسماك الدهنية) فكان تأثيرها أقل وضوحاً، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار الباحثون أن الأطعمة المختلفة تؤثر بدرجات متفاوتة على الصحة النفسية، حيث بدت الفواكه والخضروات الأكثر ارتباطاً بالمشاعر الإيجابية، بينما لعبت الأسماك دوراً أساسياً في تعزيز السعادة بشكل مستقل.

وأكد الباحثون أن النتائج تعزز فكرة أن النظام الغذائي قد يكون أداة فعالة لتحسين الصحة النفسية، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد قوة هذا الارتباط بشكل أدق.

