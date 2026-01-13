إعلان

البيت الأبيض يكشف عن موعد لقاء ترامب بزعيمة المعارضة الفنزويلية

كتب : مصراوي

12:33 ص 13/01/2026

ماريا كورينا ماتشادو

وكالات

أكد البيت الأبيض أن زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، ستلتقي الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس.

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس، لكن ترامب رفض تأييد ماتشادو، الذي أعلنت حركته فوزها في انتخابات 2024 التي شهدت جدلاً واسعاً، كزعيم جديد لها، وبدلاً من ذلك، دعمت الولايات المتحدة ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس السابقة لمادورو.

قالت ماتشادو الأسبوع الماضي إنها تأمل في توجيه الشكر شخصياً لترامب على الإجراءات المتخذة ضد مادورو، وتود منحه جائزة نوبل، ومن جانبه وصف ترامب ذلك بأنه "شرف عظيم"، لكن لجنة نوبل أوضحت لاحقاً أنها غير قابلة للتحويل.

ماريا كورينا ماتشادو البيت الأبيض ترامب

