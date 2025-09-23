كيف يساعد المشي يوميا على تقليل آلام الظهر المزمنة؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية، أن المشي المنتظم والمريح يُشكل وسيلة فعالة للوقاية من آلام أسفل الظهر المزمنة.

أشارت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open"، إلى أن ممارسة المشي لأكثر من 100 دقيقة يوميا تقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة بنسبة تصل إلى 23%، مقارنة بمن يمارسون نشاطا بدنيا أقل.

وشملت الدراسة أكثر من 11 ألف مشارك، ارتدى كل منهم أجهزة استشعار على منطقة الظهر لقياس نشاطه الحركي على مدار أسبوع، وفقا لموقع "science".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمشون ما بين 78 و100 دقيقة يوميًا انخفضت لديهم معدلات الإصابة بالآلام المزمنة بنسبة 13%، بينما زادت هذه النسبة إلى 23% لدى من تجاوزوا حاجز الـ100 دقيقة يوميًا.

وأوضح الفريق البحثي أن انتظام المشي ومدته يلعبان دورا أكبر من شدته، لافتين إلى أن المشي اليومي ولو لفترات طويلة، يمكن أن يكون خيارا بسيطا وفعالا لتقليل العبء الصحي والمالي المرتبط بأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، خاصة في الدول التي تُعاني من ارتفاع معدلات الإصابة مثل النرويج.

