كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

كيف احتفل زوجات نجوم الأهلي وبيراميدز بالكريسماس؟

كتب : مصراوي

03:43 ص 28/12/2025 تعديل في 04:26 ص
القاهرة – مصراوي

نشرت زوجات لاعبي النادي الأهلي و بيراميدز صورا لهم أثناء احتفالهم بأجواء الكريسماس، عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء، زوجة ياسر إبراهيم، وهي تحتفل بأجواء الكريسماس، إلى جانب ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، وسلمى صقر زوجة مروان عطية، وهدى زوجة أحمد السيد زيزو، بالإضافة إلى هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

وظهرت زوجات اللاعبين مجتمعين في صورة واحدة، وهم يرتدون ملابس متشابهة، في أجواء احتفالية مبهجة بالكريسماس.

ويذكر أن غياب اللاعبين عن الاحتفال جاء بسبب انضمامهم لمنتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

