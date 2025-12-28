كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا عن آلية خفية تسهم في تكون اللويحات داخل الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لا يقتصر دور الكوليسترول فقط في تكوين اللويحات، بل أن البرمجة الأيضية للخلايا المناعية، خصوصا الخلايا البلعمية، تؤثر بشكل كبير في ما إذا كانت اللويحات ستظل مستقرة أم ستتحول إلى مشكلة صحية خطيرة، بحسب "لينتا رو".

واتضح أن هذه الخلايا، عندما تتعرض لتغيرات في بيئتها الأيضية، تبدأ في نشاط غير طبيعي يؤثر على استقلاب الدهون والأحماض الأمينية.

وأظهرت الدراسة أن نشاط الخلايا البلعمية في الأوعية الدموية والأنسجة الدهنية والكبد يترافق مع نمط أيضي مميز في تطور تصلب الشرايين، يتضمن زيادة في نشاط جزيئات مثل Trem2 وFolr2 وSlc7a7، ما يعكس تحولات في وظيفة الخلايا المناعية وتفاعلها مع الدهون داخل جدران الأوعية.

وركز الباحثون بشكل خاص على ناقل الأحماض الأمينية Slc7a7، المرتبط باستقلاب الغلوتامين، حيث أظهرت التجارب أن تعطيل هذا البروتين يقلل من قدرة الخلايا البلعمية على امتصاص الدهون المعدلة، ويحدّ من تحولها إلى ما يُعرف بـ"الخلايا الرغوية"، وهي المكوّن الأساسي للويحات تصلب الشرايين.

وأشار الباحثون أن هذه النتائج قد تعدل الفهم التقليدي لتكون اللويحات، حيث يتجاوز الأمر ارتفاع الدهون في الدم ويشمل أيضا طريقة تفاعل الخلايا المناعية مع المغذيات.

