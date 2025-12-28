كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تكساس أن العمل في نوبات ليلية والسفر المتكرر وعدم انتظام مواعيد النوم قد يزيد من إحتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

وأشارت الدراسة أن اضطرابات الساعة البيولوجية تؤثر على بنية الغدد الثديية وتضعف جهاز المناعة، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

يحافظ السرطان على إيقاعه الزمني، وعند اختلال ساعتك البيولوجية، يستفيد من ذلك.

الساعة البيولوجية الداخلية، التي تدور على مدار 24 ساعة، لا تنظم النوم فحسب، بل تسهم أيضا في تنسيق الهرمونات وإصلاح الأنسجة ودعم جهاز المناعة.

وعندما يضطرب هذا النظام، تبدأ دفاعات الجسم الطبيعية بالضعف.

وأظهرت تجارب الدراسة أن الأورام في النماذج التي تعاني من اضطراب الإيقاع اليومي كانت أكثر عدوانية، وأكثر ميلا للانتشار إلى الرئتين، وهو مؤشر رئيسي على سوء مآل مرضى سرطان الثدي.

كما أدى اضطراب الساعة البيولوجية للنماذج إلى تثبيط الدفاعات المناعية، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو السرطان.

