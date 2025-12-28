إعلان

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه في القاهرة


كتب- محمد فتحي:

02:08 ص 28/12/2025
أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الإدعاء باختطاف شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قِبل بعض الأشخاص وإجباره على توجيه رسالة بالمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه بالقاهرة.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة من نجل المذكور بتغيب والده، وبإجراء التحريات وتتبع خطوط سير المذكور تبين قيامه بالقفز بمجرى نهر النيل من أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون تدخل من المواطنين أمكن الحصول على مقطع فيديو يوثق واقعة الإنتحار.

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثمان المذكور وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

