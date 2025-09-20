3 فوائد لتناول كوب من الحليب يوميًا على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:



الحليب من المشروبات الأساسية التي يوصي بها خبراء التغذية، فهو غني بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم. ووفقًا لتقارير Healthline وMedical News Today، فإن تناول كوب واحد من الحليب يوميًا يمكن أن يمنحك فوائد صحية متعددة، أبرزها:



1- تقوية العظام والأسنان



الحليب غني بالكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على عظام قوية وأسنان صحية، والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.



2- مصدر مهم للبروتين



يحتوي الحليب على بروتين عالي الجودة يساهم في بناء العضلات وإصلاح أنسجة الجسم، ما يجعله مشروبًا مثاليًا للأطفال والرياضيين.



3- تعزيز صحة القلب



الحليب يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى دوره في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.







