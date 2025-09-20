إعلان

3 فوائد لتناول كوب من الحليب يوميًا على صحة الجسم

02:30 ص السبت 20 سبتمبر 2025

حليب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:


الحليب من المشروبات الأساسية التي يوصي بها خبراء التغذية، فهو غني بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم. ووفقًا لتقارير Healthline وMedical News Today، فإن تناول كوب واحد من الحليب يوميًا يمكن أن يمنحك فوائد صحية متعددة، أبرزها:


1- تقوية العظام والأسنان


الحليب غني بالكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على عظام قوية وأسنان صحية، والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.


2- مصدر مهم للبروتين


يحتوي الحليب على بروتين عالي الجودة يساهم في بناء العضلات وإصلاح أنسجة الجسم، ما يجعله مشروبًا مثاليًا للأطفال والرياضيين.


3- تعزيز صحة القلب


الحليب يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى دوره في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.



الحليب المشروبات الأساسية البروتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف